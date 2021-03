Fraude alimentaire : attention aux contrefaçons et aux étiquettes trompeuses

Poivre, huile d’olive, miel,... des produits que vous consommez tous les jours et ce sont ceux sur lesquels la fraude est la plus fréquente. Vous l’avez déjà expérimenté. “Je sais que la plupart des poivres sont des faux poivres pas des vrais poivres”, dit un passant. “On m’a dit que les miels étaient coupés avec du sucre en partie”, nous rapporte un autre. Rien de plus simple en effet.. Et dans certains pots, c’est même la moitié qui est composée de sucre. Quant au poivre, comment s’y prennent-ils ? Dans ce cas, ils les mélangent avec des grains de sable. Et dans l’huile d’olive, que mettent-ils ? Dans certaines, pas une goutte du précieux fruit, mais plutôt de la chlorophylle ajoutée à une huile végétale bon marché pour lui donner la couleur verte. Si cette technique est la plus utilisée, c’est parce qu’elle est la plus complexe à repérer pour la répression des fraudes.