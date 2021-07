Fruits et légumes : comment être sûr d’acheter français ?

En conséquence, des clients dupés et une perte pour les producteurs français, car avec le gel du printemps, l'écart de prix entre les fruits français et importés s'est creusé. "Si on fait la différence entre le prix du produit espagnol qui est de 1,20 euro, 1,50 euro avec le produit français qui est de 2,50 euros à 3 euros, sur un camion de pêche nectarine, ça peut représenter à peu près 20 000 euros", déplore Raphaël Martinez, directeur de "Pêches et Abricots de France". Et une amende à peine plus élevée. L'espoir des producteurs français, un projet pour identifier l'origine des fruits par analyse laboratoire.