Fruits et légumes : la répression des fraudes multiplie les contrôles

Pour un enquêteur en plein contrôle sur le marché de Toulouse (Haute-Garonne), la saison démarre à plein régime. Le risque, c'est que les primeurs achètent des fruits et légumes espagnols et les rebaptisent "produits français". C'est ce qu'on appelle la "francisation".

La menace est encore plus grande cet été, car à cause du gel, la production française est en forte baisse. Pour s'assurer de la provenance des produits, Nicolas Oules scrute chaque facture et vérifie chaque étiquette. Sur un stand, il n'y a aucune fraude à noter. En cas d'escroquerie, le contrôleur inflige des amendes, de quoi rassurer les clients et le vendeur.