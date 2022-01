VIDÉO - Galette des rois plus chère : pourquoi le prix du beurre explose

En 2022, croquer dans une galette des rois (et espérer y trouver la fève) sera plus onéreux qu'en 2021. Et pour cause : le prix du beurre a explosé.

"Ça représente quand même 40% de la galette, donc forcément, c'est l'élément primordial. L'année dernière, on pouvait le toucher à 5,90-6 euros, à peu près, le kilo. Actuellement, on est davantage sur 8-8,50 euros", explique Sébastien Bretteau, artisan boulanger-pâtissier à Paris.