Garantie des appareils électroniques : les pratiques des grandes enseignes épinglées

Connaissez-vous la garantie légale de conformité ? Celle-ci est gratuite et s'applique pendant deux ans en cas de panne d'un appareil électroménager ou électronique. Mais il arrive fréquemment que les vendeurs oublient d'en parler, restent flous voire donnent des informations trompeuses au moment de l'achat. C'est ce que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a constaté dans son enquête sur le sujet publiée ce jeudi 2 septembre.

Cette enquête menée en 2019 et 2020 reposait notamment sur la procédure du "client mystère". Elle a porté sur 550 établissements du secteur des produits électroniques grand public et de l’électroménager (y compris les grandes surfaces et les sites vendant exclusivement en ligne). Résultat, plus d'un tiers des établissements visités ne mettaient pas correctement à disposition du consommateur les informations concernant la garantie légale de conformité. Dans certains cas, l'information était détournée au profit de garanties payantes.