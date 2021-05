Gaspillage alimentaire : comment conserver ses fruits et légumes ?

Que faites-vous de vos fruits et légumes lorsqu'ils sont abîmés ? Selon une étude, six Français sur dix jettent régulièrement des fruits et légumes. Salades, carottes et bananes sont ceux qui finissent le plus souvent à la poubelle. Mais ce n'est pas une fatalité si on a quelques astuces. On ne devrait pas mettre les tomates au frigo parce qu'ils vont vite se déshydrater. Les bananes et les pommes dégagent de l'éthylène, ce qui va faire mûrir plus vite les autres fruits et légumes. Donc, il faut bien les conserver séparément. Il faut couper les fanes des carottes pour qu'elles ne pas puisent trop d'eau, nous apprend Lucie Basch, cofondatrice et présidente de "Too good to go".