Gaspillage alimentaire : les astuces pour bien conserver ses fruits et légumes

Une fois devant les étals, c'est toujours la même tentation avec les fruits et les légumes très appétissants. Pour ne pas les gâcher, chacun a ses astuces sur le marché de Chamalières (Puy-de-Dôme). "Je fais des salades de fruits, et ça part plus vite le matin au petit-déjeuner", confie une cliente. Si un endroit sec et sombre est préférable pour l'ail et l'oignon ou encore le potiron, la fraîcheur est souvent la clé de la conservation. "Le mieux c'est d'acheter en petite quantité pour manger fraîchement et régulièrement", conseille une commerçante.