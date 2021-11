Gâteaux : les Français mettent la main à la pâte

Coralie Jean-Elie aime déjà faire la cuisine avant le confinement. Aujourd'hui, c'est même devenu une passion. L'une de ses spécialités, c'est la pâtisserie et surtout la préparation de cookies. Pas une journée sans qu'elle ne prépare un gâteau avec les ingrédients qu'elle choisit elle-même. C'est d'abord plus économique, mais c'est avant tout la garantie de savoir ce qu'elle mange. "Là, je sais ce que je mets : du sucre, du beurre, de la farine, de la levure, du chocolat et rien d'autres. Pas d'additifs et de conservateurs", explique Coralie. Elle n'achète plus aucun gâteau et elle n'est pas la seule.