Gaz : comment faire baisser sa facture ?

Voici un exemple : vous habitez une maison avec deux enfants, vous payez en moyenne 1 544 euros de gaz par an en tarif réglementé. D'autres offres vous permettraient de payer moins cher. Mais ce n'est pas toujours le bon plan. Quand on y regarde de plus près, c'est EDF qui propose la meilleure offre. Son tarif est fixe pendant quatre ans. Vous n'aurez plus à supporter les hausses de prix.