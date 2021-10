Gaz, électricité : peut-on revenir aux tarifs réglementés ?

Face à la flambée des prix de l'énergie, certains clients veulent revenir aux tarifs réglementés. Mais ce n'est pas si simple.

Patrick Colleter se chauffe à l'électricité. L'année dernière, il avait souscrit un abonnement chez Engie. Mais au printemps, son opérateur lui envoie un courrier pour l'avertir d'une sérieuse augmentation de tarif. "Mai 2020, ma facture est de 40 euros par mois. Et mai 2021, elle est de 70 euros. En un an, il y a eu une augmentation de 30 euros par mois. Je n'ai pas utilisé que la normale, donc je me suis posé vraiment la question", indique-t-il.

La semaine dernière, il a décidé de changer de fournisseur. Après avoir comparé plusieurs offres, il a choisi le tarif réglementé d'EDF pour 10 euros chaque mois sur la facture. "Je paie moins cher. Et sur la durée, je sais où je vais, combien je vais payer par mois. C'est rassurant", confie l'homme.

Les hausses du tarif réglementé sont décidées par le gouvernement, deux fois dans l'année, et elle sera limitée à seulement 4% en février prochain. Comme Patrick, de plus en plus de clients optent pour ce tarif jugé beaucoup plus sûr dans le contexte actuel par l'association de consommateurs CLCV.

Pour l'électricité, le changement de fournisseur est gratuit et peut se faire à tout moment. Pour le gaz, il n'est pas possible de revenir au tarif réglementé. Les clients partis chez un fournisseur alternatif ne peuvent plus souscrire à ce tarif fixé par l'État.

