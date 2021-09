Gaz et électricité : l'Espagne baisse ses taxes

Cette retraitée espagnole affirme n'avoir jamais payé aussi cher son électricité. Elle vit seule et utilise très peu ses appareils électroménagers. Pourtant en un an, sa facture a augmenté de 50%. Et ce, malgré un geste de l'Etat cet été avec une réduction temporaire de la TVA sur l'électricité, passant de 21% à 10%. "Je ne comprends pas, ils ont baissé la TVA mais je paye maintenant plus qu'avant. Où elle est cette remise ?", s'indigne la dame.