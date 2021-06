Gaz : pourquoi les prix s’envolent

Pour ce père de famille, c'est l'augmentation de trop. Sur ses factures de gaz, le prix au kilowattheure est pour l'instant légèrement plus cher depuis le début de l'année 2021. Mais avec la nouvelle hausse de 10% des tarifs réglementés dès le 1er juillet, son budget gaz va forcément grimper. Concrètement pour lui, ce sera encore une vingtaine d'euros de plus par mois. Il envisage désormais d'abandonner le gaz.

Lors des cinq premiers mois de l'année, notre consommation de gaz a augmenté de 15%. On attribue la faute à un hiver froid et particulièrement long. Et puis avec le confinement, nous avons passé beaucoup plus de temps à la maison. "Comme les gens travaillent depuis chez eux, ils consomment plus de gaz pour leur chauffage, leurs dépenses énergétiques de manière générale. C'est ce qui explique qu'on a des stocks de gaz qui sont très bas en France aujourd'hui et qui explique une hausse de la demande du gaz", précise Maxime De La Raudière, directeur général adjoint - "Comparateur Selectra".