Grande distribution : de petits magasins pour investir les centres-villes

L'objectif de l'enseigne est de mieux connaître les besoins des Citadins, pour ensuite s'implanter dans d'autres centres-villes."Sur un magasin de moins de 400 m², on doit faire des choix. Un des points saillants de ce magasin, ce sont les indispensables du bricolage. Donc, on casse les codes du grand magasin. Et sur un linéaire qui est très petit, on va proposer une sélection de produits qui sont les plus demandés par les clients", explique Catherine Poncin, directrice des concepts magasins chez Castorama.