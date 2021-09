Grande distribution : la guerre du discount

En deux ans, Carrefour a ouvert 19 magasins comme celui-ci. Le groupe veut conquérir un marché du discount très porteur, onze milliards d'euros chaque année. Mais la bataille est rude. À moins de deux kilomètres, ses concurrents Lidl et Aldi ont eux aussi un magasin. Et ses poids lourds du discount ne se contentent plus des zones industrielles. Ils sont partis à l'assaut des centres-villes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.