Grippe aviaire : les volailles de nouveau confinées en France

Ces canards en plein air vivent leurs dernières heures de liberté. Dès ce vendredi après-midi, Benjamin Nauris va devoir les mettre à l'abri et compromettre ainsi la qualité de sa production. "On ne se voit pas faire du canard confiné et la clientèle actuelle veut du canard plein air. Là, on est en train de tout mettre en l'air", confie-t-il.