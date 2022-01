Happy Days : la folie des diners américains

Comme un parfum d'Amérique, de milk-shake et de viande saignante. Ces restaurants typiquement américains ont été immortalisés dans Grease, Pop Fiction ou la série Happy Days. Symboles d'une époque joyeuse et insouciante, les diners font recette jusque chez nous. Nous sommes chez le numéro un du diner dans l'Hexagone. Delphine Tusseau gère leur stratégie commerciale, et il faut dire que c'est une valeur sûre.

L'intérieur est plus dépaysant, entre les uniformes de GI pour les hommes et de serveuses année 50 pour les femmes, jusqu'à la décoration évidemment. Et cette formule plaît à tous les âges. Pour les parents, pas de problème si ces restaurants ne sont pas exactement en plein cœur de New York. Le plus souvent, ils sont situés dans des zones commerciales. Le ticket moyen s'élève à 18 euros par personne. Un tarif abordable qui fait le bonheur des clients comme de l'enseigne. En 2022, elle s'attend à un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros et projette encore cinq nouvelles ouvertures de restaurants.