Hausse de la rémunération : quel livret d'épargne choisir ?

Il y a beaucoup mieux que le livret A. Un placement méconnu, mais pourtant deux fois plus rentable : le livret d'épargne populaire. Son taux va passer de 1% à 2,2% le 1er février. Seules les personnes touchant moins de 20 296 euros par an y ont droit. C'est le cas de Julien, étudiant. Il n'en a jamais entendu parler. Cet après-midi, il contacte son banquier. Il a fait ses calculs et les 2 700 euros de son livret A placés sur un livret d'épargne populaire lui rapporteraient 37 euros de plus par an.