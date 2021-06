Hausse des paiements par carte bancaire : les secteurs qui en profitent

Comme beaucoup de Français, vous l'adorez et l'utilisez de plus en plus : votre carte bancaire, et ce, peu importe le montant. Pour les raisons, elles sont plutôt évidentes : "c'est le moyen de paiement le plus simple", "je n'ai jamais de liquide sur moi, la carte bleue est disponible partout donc c'est plus pratique". En juin, les achats par carte bleue ont bondi de près de 20%.