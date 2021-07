Hausse des prix de l’électricité : comment faire baisser la facture ?

Selon Antoine Autier, responsable adjoint du département des études à UFC-Que Choisir, 68% des consommateurs sont en tarifs réglementés de vente, qui est globalement l'offre la plus chère du marché. Ainsi, en allant à la concurrence et en comparant, vous pouvez réaliser des économies de 5 à 10 % sur votre facture. Pour cela, vous pouvez vous regrouper entre particuliers et participer à un appel d'offres. Le but est de mettre en concurrence les différents fournisseurs et ne choisir que la meilleure proposition.