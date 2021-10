Hausse des prix de l'énergie : l'achat groupé de gaz ou d'électricité, un vrai bon plan ?

Plus il y a de clients, moins c'est cher. C'est le principe des achats groupés, qui consistent à réunir plusieurs clients consommateurs afin qu’ils puissent négocier des tarifs plus avantageux que s’ils restaient seuls. Est-ce un bon plan pour le gaz et l’électricité ?

Pour les achats groupés, il faut donc être très attentif au moment de la régularisation en fin d’année car si le fournisseur a mal estimé votre consommation, le rattrapage peut être brutal.

Avant de souscrire un contrat, le médiateur de l’énergie recommande de comparer votre consommation habituelle avec celle estimée par le fournisseur et d’être vigilant lors du renouvellement de votre contrat. "Souvent, les achats groupés, c’est sur une période d’un an et au moment du renouvellement, le fournisseur peut vous proposer un prix beaucoup moins intéressant que l’offre que vous aviez initialement. Donc il faut vraiment 'recomparer' au bout d’un an et ne pas se dire ‘c’est bon, j’ai fait une fois un achat groupé et je reste’", explique Caroline Keller, cheffe du service information et communication du Médiateur national de l’énergie.