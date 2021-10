Hausse des prix de l'énergie : ruée sur les poêles à granulés

Les prix de l'énergie flambent. Pour de nombreux Français, la solution est la poêle à granulés.

Le bois et les granulés s'installent de plus en plus dans les foyers. Chaque jour, c'est le coup de feu pour Johan, installateur de poêles à Brest (Finistère), et son équipe.

Un engouement également observé dans les boutiques et les salons. Les consommateurs sont attirés par le prix stable et attractif du bois. "On projette de modifier notre mode de chauffage", a affirmé une cliente. En moyenne, un foyer dépense 2 100 euros par an pour une chaudière au fioul, 1 777 euros pour un chauffage électrique et 1 147 euros pour du bois.

Le bois est économique et d'après Pierre Gadonneix, président d'Airmétic, les stocks sont présents en nombre. L'installation d'une poêle à granulés coûte en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros selon le modèle. Des aides comme MaPrimeRenov' peuvent faire baisser la facture. En deux ans, les ventes de poêle à granulés ont augmenté de 20%. Et cette saison hivernale s'annonce record pour la filière du bois de chauffage.

