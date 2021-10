Hausse des prix de l'essence et du gazole : vers un chèque carburant ?

Pour faire face à la hausse des prix de l'essence et du gazole, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire s'est dit favorable à la création d'un chèque carburant. Mais sa mise en pratique n'est pas si simple. Explications.

Anne-Sophie fait chaque jour 50 km aller-retours pour aller travailler et bénéficie déjà du chèque carburant. La région lui verse 20 euros par mois. Un coup de pouce bienvenu en pleine flambée des prix du carburant. Cette aide allège ses dépenses en diesel de 250 euros par an. “Ça peut valider un budget de vacances et des loisirs pour les enfants ça peut aider à faire des travaux d’amélioration dans l’habitat”.

Comme elle, 48 000 personnes touchent cette aide au transport lancée il y a 5 ans dans les Hauts-de-France. Pour en bénéficier, il faut travailler à plus de 20 km de son domicile, habiter dans un secteur peu desservi par les transports en commun et gagner moins de 2514 euros net par mois. Cette mesure serait-elle facilement applicable au niveau national ? “Il faut identifier des personnes sous condition de ressource, donc plutôt modestes, mais en plus qui sont obligés de prendre leurs véhicules. Comment va-t-on vérifier ? Est-ce que l'employeur va devoir faire une déclaration ? Ça va prendre du temps et potentiellement, ça va arriver assez tardivement”.

Les distributeurs ont pris les devants. À partir de mercredi, Carrefour proposera un bon d'achat de 5 euros pour tout plein au-delà de 25 litres. Leclerc vend déjà son carburant à prix coûtant jusqu’à la fin du mois. Ici, le gazole est à 1,51 euros. “Il y a quand même 7 centimes de différence, ça fait la différence à la fin”. La semaine dernière, le gouvernement avait appelé les distributeurs à baisser leurs marges. “C'est un peu la réponse du berger à la bergère : voilà on a fait notre part à l'effort collectif. L’État a des marges de manœuvre. Avec l’inflation, l’État encaisse plus de taxe. Si le gouvernement veut limiter les effets de l'inflation, il peut jouer sur ce levier qui est la fiscalité”.

Mais pour le gouvernement, cette mesure est injuste parce qu’elle ne cible pas les ménages qui en ont le plus besoin et elle coûte cher. Un centime de moins à la pompe représente un manque à gagner d’un demi-milliard par an dans les caisses de l’État.

