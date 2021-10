Carburants : combien peut-on gagner en convertissant sa voiture à l'éthanol ?

A contrario, le superéthanol n'a progressé que de 4,4% depuis le début de l’année et est ainsi moins cher, même si vous devez en consommer 20% de plus en moyenne par rapport aux autres carburants. Ce mélange, composé à 15 à 35% d'essences ainsi que d'alcool issu de végétaux comme la betterave, séduit ainsi de nombreux automobilistes.

Vendu en moyenne 0,68 euro le litre dans les stations-services, il coûte deux fois moins cher que les autres carburants. À l'heure de la flambée des prix des carburants, l'éthanol tire son épingle du jeu. Face à lui, le gazole grimpe en effet à 1,53 euro le litre en moyenne, selon les dernières données du ministère de la Transition écologique publiées lundi 11 octobre : un tarif record qui a progressé de près de 30% en un an et qui dépasse le précédent pic, enregistré en octobre 2018 au début de la crise des Gilets jaunes. L’essence SP 95 est quant à elle vendue à 1,6 euro.

Concrètement, un automobiliste qui parcourt 13.000 kilomètres par an au volant d'un véhicule consommant 6L/100 km et qui passerait au superéthanol E85 peut gagner 31 euros par mois pour une voiture roulant au diesel et 45 euros pour une voiture à l'essence. Un comparatif disponible sur le calculateur en ligne Bioethanocarburant.com , le site de la Collective du bioéthanol. Pour ceux qui multiplient les longs trajets, le bénéfice grimpe vite. Un chauffeur VTC, interviewé dans le reportage du 20H de TF1 en en-tête, profite d’un plein à 35 euros. "Pour moi, c’est une différence de 600 à 700 euros par mois par rapport au diesel", se réjouit-il.

Alors, comment alors convertir son véhicule ? La seule option légale consiste à installer un boîtier facturé en moyenne à 1100 euros, rentabilisé en un an selon les garagistes. Mais attention, seuls les véhicules essence peuvent être convertis au superéthanol. "Le carburant est incompatible avec les modèles diesel", met en garde Pascal Beurois, garagiste dans les Hauts-de-Seine dans le reportage en en-tête, "on abimerait la voiture". Il faut aussi le faire installer obligatoirement chez un garagiste agréé.

Il existe aussi une seconde solution, mais qui est en réalité un piège à éviter. Il est possible de solliciter un garagiste pour reprogrammer les paramètres d’un véhicule, mais cette pratique est illégale - bien qu'elle soit plus abordable qu'un boîtier de conversion, puisqu'il faut compter au minimum 590 euros pour une reprogrammation, en fonction du véhicule, indique un garagiste dans le sujet ci-dessous.

"Ce qui est très paradoxal dans la loi, c’est que l’on peut faire à peu près tout et n’importe quoi avec une voiture tant qu’on ne roule pas avec cette voiture sur la voie publique", déplore Nicolas Bernard, rédacteur en chef du site Auto Plus dans le reportage en en-tête. Bien qu'entre 300 et 400 garages proposent cette conversion en France et que le risque de contrôle est faible, les automobilistes s’exposent tout de même à une amende dont le montant peut monter jusqu’à 450 euros.