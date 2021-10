"Ça a pas mal augmenté" : la hausse des produits "premier prix" va-t-elle continuer ?

En cause, la flambée mondiale du blé. Même dans le hard discount, une partie de cette hausse est répercutée. "Le blé dur a pris à peu près 40%, ça s'est forcément répercuté sur les achats de pâtes. Si ça dure sur quelques années, il faudra un moment ou un autre nous aussi répercuter [entièrement] ces hausses. Mais pour l'instant, on fait tampon", déclare Michel Biero, directeur exécutif de Lidl France.

Mais pour combien de temps encore ? Côté fabricants, les fournisseurs de la grande distribution subissent de plein fouet les augmentations de l'énergie, des matières premières et même des emballages. Pour un représentant des PME, l'augmentation est inéluctable : "Effectivement, les PME sont les plus fragiles, par définition. Elles ont rogné sur leurs marges et leur trésorerie depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, elles sont au bout du bout", estime Dominique Amirault, président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Le bras de fer ne fait que commencer entre les fabricants et les géants de la grande distribution soucieux de ménager le porte-monnaie de leur clientèle.