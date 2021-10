Hausse des prix : Michel-Edouard Leclerc pointe la menace d'un "désordre inflationniste" sur la reprise

Avec l’inflation que l’on connait actuellement, des produits risquent-ils de manquer dans les magasins ? Pas selon Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique du groupe de la grande distribution Leclerc et invité de LCI ce lundi 11 octobre. "Il y a toujours eu (des pénuries) sur des marques mais il y a tellement de marques. On aura les jouets en rayon d’ici un mois. On l’a montré pendant la guerre des masques et le confinement, il y a de choses qu’on peut aller chercher", a voulu rassurer l’entrepreneur. Ce dernier s’inquiète cependant d’un autre élément : que la hausse des prix ne vienne perturber la relance post-pandémie.

"Aujourd’hui, des forces inflationnistes sont à l’œuvre, la reprise est là et il ne faudrait pas qu’elle soit cassée par un désordre inflationniste comme on en voit aux États-Unis", a expliqué Michel-Edouard Leclerc, pour qui cette hausse des prix ne se traduit pas encore nettement dans les rayons. Mais qui impacte déjà 26% du chiffre d’affaires du groupe, selon lui. "Si l’on prend les grandes masses, vous avez tout le marché des matières premières à la fois alimentaire (sucre +10%) et de l’emballage (papier +15%)" qui est plus cher. "De l’autre côté, le prix des transports explose de manière inconsidérée", a-t-il détaillé, visant le fret maritime et le tarif des conteneurs en provenance d’Asie et d’Afrique.