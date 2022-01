Hausse des salaires : l'inflation peut avoir du bon

La hausse des prix a poussé les patrons à augmenter leurs salariés. Cette année, les salaires devraient augmenter de 2,36% en moyenne. Cela a déjà commencé dans de nombreux secteurs : dans l'hôtellerie-restauration par exemple, on constate plus de 16% d'augmentation. Cela représente au moins 90 euros de plus à la fin du mois pour un employé. Des hausses de salaires ont également été décidées dans le secteur des transports, de la propreté et la fonction publique avec, pour certains métiers, comme les assistantes scolaires, entre 40 à 100 euros net d'augmentation par mois. D'autres secteurs vont suivre, en particulier ceux qui ont du mal à recruter, pour rendre les postes plus attractifs.