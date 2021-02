Hausse des tarifs de l'électricité : comment faire baisser la facture ?

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 1,6 % à compter de ce lundi, soit plus de 15 euros en moyenne sur un an. Les Français sont nombreux à faire des efforts pour moins consommer. Débrancher quand c'est possible, utiliser des ampoules basse consommation et les éteindre quand on n'en a pas besoin... ces réflexes font désormais partie du quotidien.