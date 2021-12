Héritage : vers une réforme des droits de succession

Aujourd'hui, lorsque vous héritez d'un patrimoine, vous devez vous acquitter d'un droit de succession. Mais un certain nombre de dispositifs permettent des exonérations. Et selon un organisme proche du gouvernement, 40% du patrimoine transmis échappe ainsi au fisc et creuse les inégalités. Il est donc nécessaire de remettre à plat tout le système des droits de succession.

Il y a aussi un autre avantage fiscal. Au moment de céder son entreprise, son dirigeant peut être exonéré jusqu'à 75% s'il la cède à sa famille. Mais si cette niche était supprimée, cela pourrait avoir des conséquences sur le tissu industriel français. Enfin, dans un souci de justice sociale et pour favoriser les plus modestes, le rapport propose de taxer les héritiers, non plus au moment de la succession mais tout au long de la vie, à chaque fois qu'ils bénéficient d'une donation.