High-tech, livres, jouets... voici des idées cadeaux pour Noël

Si vous en avez marre des écrans, pourquoi ne pas vous tourner vers un bon vieux livre. Là, il y en a pour tous les goûts. Selon Pierre Coutelle, responsable du pôle essais de la librairie Mollat, à Bordeaux, les ouvrage destinés aux jeunes, les bandes dessinées ainsi que les beaux livres rencontrent actuellement un beau succès : "La jeunesse et la BD sont très forts cette année, aussi les Beaux-Arts, avec notamment un livre sur les femmes photographes qui fonctionne très bien. Ce sont souvent, des livres dont on parle et aussi des livres très beaux, des objets auxquels on tient, qu’on est content d’offrir."