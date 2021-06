Immobilier : boom des transactions dans le Morbihan

Vendue en seulement 24 heures, c'est à peine si le prix de cette maison à Ploemel (Morbihan) a été négocié. L'agent immobilier n'est même plus surpris. Depuis quelques mois, le golfe du Morbihan a un succès fou. "Ça se vend vite et rapidement. Et c'est frustrant pour nos acquéreurs aujourd'hui", explique Ana Tsveiba, agent immobilier. A dix kilomètres de la mer, cette maison a plusieurs atouts très recherchés depuis le confinement : petite terrasse, vue dégagée et pas de vis-à-vis.