Immobilier : ces villes où les prix ont flambé

En seulement deux ans, le prix du mètre-carré a considérablement augmenté. Par conséquent, les acheteurs doivent réduire leur surface pour le même budget. C'est du jamais-vu à Angers. Les biens immobiliers disponibles sont rares. Et dès que certains se libèrent, ils partent en moins de 24 heures. La raison, l'arrivée des Franciliens au pouvoir d'achat important, mais ils ne sont pas les seuls à plébisciter la cité angevine. En effet, selon Christophe Béchu, maire d'Angers, de plus en plus de Nantais ou des Rennais font le choix d'Angers. Depuis deux ou trois ans, ils quittent des villes d'une plus grande taille pour aller dans une catégorie de ville à taille humaine.