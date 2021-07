Immobilier : Dijon, une ville de plus en plus attractive

Après plus de vingt ans en région parisienne, le couple et leurs deux enfants ont souhaité changer de rythme. Selon eux, Dijon présente tous les avantages. Des atouts qui séduisent de plus en plus de personnes. La métropole gagne entre 800 et 1 000 habitants tous les ans. La demande est aujourd'hui encore plus forte. Résultat : les prix des appartements ont bondi, + 6,2% en un an. C'est la plus forte progression parmi les capitales régionales. Mais les prix au m² restent toujours moins élevés que dans les grandes villes. Cette agence a vu arriver une nouvelle clientèle.