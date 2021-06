Jusqu'à 10.000 euros offerts pour l'achat d'un bien : vivre à Guéret dans la Creuse, ça vous dit ?

D’autant plus que cette initiative vise à redynamiser un centre-ville à l’agonie, comme c’est le cas dans beaucoup de petites villes en France. "C’est une excellente idée", témoigne, enthousiaste, un riverain installé en Creuse depuis deux ans dans le reportage de TF1 en tête de cet arcticle. "C’est un endroit magnifique, très verdoyant, où les gens sont sympas. Mais cela manque un peu de jeunesse et de dynamisme", poursuit-il. "Tous les commerces sont partis pour s’installer en périphérie des grandes villes", déplore une autre habitante. "Si cela peut faire revenir un peu de monde, ce serait bien", estime également la gérante du bureau de presse.

Parmi les biens mis en vente actuellement par la mairie via le site d'enchères des collectivités locales Agorastore , on trouve ainsi un lot de deux maisons , d'une surface totale de 188 mètres carrés, vendu au prix de 67.000 euros. Et également une maison individuelle d'une superficie de 172 mètres carrés , pour un montant de 92.000 euros. Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous afin d'effectuer une visite obligatoire avant le dépôt du dossier. La vente aux enchères aura lieu ce lundi dans l'après-midi.

L'initiative vise à réhabiliter un maximum de bâtiments anciens, mais aussi et surtout à attirer de nouveaux habitants alors que le baromètre de l’emploi est au beau fixe dans le département. "L’intérêt derrière ce type d’opération de revitalisation, c’est de pouvoir accueillir une population nouvelle et aussi de donner la possibilité à nos entreprises de trouver les compétences et les qualifications dont elles ont besoin", souligne Philippe Daly, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Creuse. Pour l’heure, dix primes au total sont à pourvoir. Mais la municipalité n’exclut pas d’en attribuer bientôt de nouvelles dans cinq ans.