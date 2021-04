Immobilier : la crise sanitaire donne un nouveau regain d’intérêt au viager

Comme eux, les seniors auraient été plus nombreux à utiliser cette option ces derniers mois. "Lorsqu'on voit qu'il y a un virus qui traîne, on a peut-être pas envie d'aller en maison de retraite, d'être confiné dans 15 m², souligne l'agent immobilier Benjamin Mabille. On préfère rester chez soi avec une belle rente et s'offrir des services à la personne".

Et s’ils ne font pas la démarche, leurs descendants s'en chargent. "Nous nous apercevons que les enfants apportent de plus en plus le dossier de leurs parents qui ne veulent plus aller en EHPAD, note Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimmo. Le mieux-vieillir à domicile se développe considérablement depuis 2-3 ans, lorsque la réforme des retraites a débuté, et s'est vu accélérer par la crise sanitaire."

De côté des acheteurs, en période instable, ces placements restent rassurants. "Ils vont pouvoir investir dans une valeur refuge qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, poursuit la spécialiste de transaction en viager. "L'immobilier est une matière tangible et sécurisante pour eux."