Immobilier : la revanche des villes moyennes

Nevers attire, une dynamique que confirme Maxime, directeur d'une agence immobilière. Chez lui, les demandes de visite ont doublé. Mais cela va-t-il durer ? Ce succès fait déjà remonter les prix, avec plus 5 à 6% cette année 2021. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Avec une centaine d'étudiants en plus, chaque année dans la ville, les studios sont très vite loués. Ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. La suite dans le reportage ci-dessus.