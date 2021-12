Immobilier : la ruée sur les appartements et maisons des villes moyennes

À Villers-Allerand (Marne), à dix minutes en voiture au sud de Reims, dans une rue pavillonnaire se trouve la nouvelle maison de Jérôme Lestradet. Un bien de 170m² pour 380 000 euros. Avant, il habitait un appartement de 100m² en hypercentre de Reims, sauf qu'il manquait de la place et un extérieur. Les maisons comme la sienne, en périphérie de la ville, trouvent vite preneur, parfois, en moins d'une semaine. Et ça, Jérôme le sait, car il travaille dans l'immobilier. Et en un an, à Reims et dans ses environs, les prix ont grimpé de 10%.

Plus on se rapproche de la cathédrale et du centre-ville, plus les biens immobiliers peuvent coûter cher. Par exemple, sur la rue Lesage de Reims, une maison avec une cours, un vaste salon, trois chambres à l'étage et une terrasse valait 400 000 euros il y a quelques années. Aujourd'hui, elle devrait se vendre à plus de 500 000 euros et sans trop de souci. En effet, selon Eric Redouté, agent immobilier, cela s'explique par son extérieur, ses places de stationnement, et son quartier prisé. Il a un profil d'acheteur en tête, les Parisiens qui ont souvent des budgets élevés. D'autant qu'avec les TGV, Paris n'est qu'à 45 minutes.