Immobilier : le prix des maisons augmente plus vite que celui des appartements

Effet de la crise sanitaire et des confinements successifs, les Français ont envie de se mettre au vert, mais aussi d'avoir une pièce supplémentaire pour le télétravail, ce qui a une répercussion sur les prix de l'immobilier, révèle l'analyse trimestrielle des notaires et de l'Insee. Ainsi, les prix des logements anciens ont continué d'augmenter au premier trimestre, en progrès de 5,9%, avec pour la première fois depuis 2016 une hausse plus marquée pour le prix des maisons (+6,5%) que pour les appartements (+5,1%).

L'attrait général pour les maisons est notamment porté par le marché francilien, où les prix ont grimpé de 7,1% ce trimestre, après une hausse de 6,8% fin 2020. En Ile-de-France, l'augmentation des prix sur les appartements a en revanche observé un ralentissement au premier trimestre (+3,6% contre +6,1% au 4e trimestre 2020). À Houilles (Yvelines) par exemple, une banlieue recherchée à une vingtaine de kilomètres de Paris, les tarifs se sont envolés. Une maison de 175m², avec terrasse et espace vert, se vend à 990.000 euros, sans négociation possible. Et pour cause, les maisons avec extérieur sont les biens les plus convoités de cette année 2021, même les plus chères. Selon Marc Bénédé, mandataire immobilier du réseau Efficity, les clients appellent, veulent visiter au plus vite et négocient peu ou pas. Et généralement, le bien part en moins d'une semaine quand il est au bon prix.

La grande couronne francilienne n'a jamais autant attiré les habitants de la capitale. Elle a enregistré une augmentation de 8% de ventes en un an, avec en tête l'Essonne et ses 15% de hausse. Mais cette envie de quitter les centres-villes touche aussi la France entière. À l'image de Lattes (Hérault), un quartier résidentiel proche des transports et des commerces qui séduit de plus en plus les Montpelliérains. Hélène Fraysse, directrice d'un groupement d'agences, observe une pénurie d'offres depuis un an, de quoi faire flamber les prix. "Ça se vendait entre 270.000 et 280.000 euros, mais aujourd’hui avec le marché qui a sacrément augmenté, une maison s'est vendue récemment 310.000 euros. Ce qui était totalement inenvisageable il y a encore un an", dit-elle.