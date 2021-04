Immobilier : le viager a la cote

Jean-Marc, 69 ans, et Maïté 63 ans, ont fait un choix drastique : vendre leur appartement en viager. En clair, ils n'en sont plus propriétaires, mais ils en gardent l'usage et toucheront une rente mensuelle de 1 250 euros jusqu'à leur décès. Le but : "avoir un supplément de revenus afin de rester le maximum indépendant".

Depuis le début de l'épidémie, de plus en plus de propriétaires suivent cette voie, comme l'a constaté l'agent immobilier Benjamin Mabille. "Lorsqu'on voit qu'il y a un virus qui traîne, eh ben, on a peut-être pas envie d'aller en maison de retraite d'être confiné dans 15 m². On préfère rester chez soi avec une belle rente et s'offrir des services à la personne".