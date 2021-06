Immobilier : les balcons et terrasses s’arrachent

Un grand salon et deux chambres, l'appartement idéal pour un premier achat. Mais ce qui a surtout attiré Loïc, professeur de sport, c'est le quatre petits mètres carrés indispensable à son bonheur, le balcon. Après de longs mois de confinement passés dans un appartement sans balcon, il avait besoin de respirer. Le prix de l'appartement à Grenoble, 245 000 euros. Sa valeur a augmenté de 10% en un an. Les prix suivent l'augmentation de la demande.

Pour une même surface, un appartement avec terrasse coûte en moyenne 12% de plus qu'un bien sans extérieur. Un logement de 80 mètres carrés est ainsi vendu 36 000 euros de plus à Nice et 40 000 à Lyon. Ce montant atteint 100 000 euros dans la capitale. Les acheteurs sont prêts à mettre le prix, et vite.