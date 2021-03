Les locations meublées font leur grand retour : quels sont leurs avantages ?

Les locations meublées étaient passées de mode depuis des décennies. Elles concernaient à peine un logement sur dix. Mais depuis quelques mois, leur part s'est largement accrue. A Brodeaux, par exemple, Maxence vient tout juste d'emménager en colocation avec Ana. Ce jeune professionnel a fait le choix de louer un appartement déjà meublé pour son arrivée dans la ville girondine. Pour cet appartement, chaque locataire débourse 470 euros par mois, le prix à payer pour ne pas avoir à se soucier d'ouvrir l'eau, le gaz, l'électricité, une ligne internet. Pas besoin non plus d'avoir recours à un camion de déménagement, puisque le lit, le canapé ou l'électroménager sont déjà là.

Un côté pratique qui se paie : les meublés se louent en moyenne 10% à 30% plus chers que les logements vides. C'est pourquoi, de plus en plus de propriétaires s'y mettent. Une tendance accentuée par la crise sanitaire, qui a fait chuter le nombre de locations de courte durée via les plateformes de location touristique. Ne trouvant plus preneurs, certains propriétaires ont donc remis leur logement sur les circuits de location plus traditionnels. Une bonne nouvelle pour les futurs locataires car, selon les spécialistes, les prix des loyers devraient baisser pour les meublés en 2021.