Immobilier : les visites virtuelles, un moyen de vendre plus rapidement

Les professionnels de l'immobilier sont-ils en train de devenir des influenceurs ? Des photos qui n'ont rien à voir avec son métier, Sébastien Triton, consultant chez we-loge.com, en poste régulièrement. "J'ai pas mal de clients qui me contactent par les réseaux sociaux et qui m'ont contacté parce que je sortais justement de la ligne du consultant immobilier basique", révèle-t-il. Ce jour-là, il tourne une vidéo. Et à la caméra, le responsable digital du réseau pour lequel il travaille. Une communication à moindre coût et qui permet de toucher un maximum de clients. "Aujourd'hui, on arrive à avoir une visibilité presque nationale ou régionale tout au moins avec Facebook, Instagram", affirme Samuel de Saint Laurent, responsable digital et recrutement de we-loge.com.

Être présent sur les réseaux, constituer une communauté, si les agents immobilisés s'y sont mis sur le tard, c'est aujourd'hui devenu un impératif. "On a de plus en plus d'agents immobiliers qui sont digitaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'agence immobilière vitrée. Et en plus de ça, la crise sanitaire a littéralement accéléré le mouvement où les conseillers immobiliers ne pouvaient plus être sur le terrain, plus rencontrés la population. Donc, il fallait trouver un canal pour pouvoir communiquer et se faire connaître", explique Cédric Laporte, cofondateur de conseillerinfluent.com. Illustration des rôles prépondérants des réseaux sociaux pendant le confinement, ce consultant a conclu des ventes sans aucune visite physique.