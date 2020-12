Résistance à la crise, déclic pour les maisons... le marché immobilier a "remarquablement tenu" en 2020

Effet directement lié au confinement, un besoin d'espace et de verdure a été exprimé. Ainsi, les prix des maisons, qui ne cessaient de chuter ces dernières années ont retrouvé leur niveau de 2011, grâce à une forte demande de la part des acheteurs. On constate "une véritable appétence des Français pour les maisons individuelles", insiste David Ambrosiano, avec un retour vers davantage de surface et la présence d'un jardin ou d'une terrasse.

Et pour cause, le télétravail largement préconisé dès le premier confinement, a créé un déclic. "Passer les journées en appartement avec les enfants a été compliqué. Alors qu'en maison, avec un peu plus d'espace et un jardin, ils vont pouvoir courir. L'appartement, ce n'est plus pour moi", confie en effet Laurent Bensiman, un acquéreur, sur TF1. "Les parents ont besoin de calme, de sérénité et donc d'une pièce en plus pour avoir un espace bureau permettant de travailler tranquillement", complète Déborah Baudry, agente immobilière, qui reçoit des centaines de dossiers quotidiennement. Toutefois l'exode urbain attendu dans un premier temps n'a finalement pas eu lieu.