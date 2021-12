VIDÉO - Importer de l'électricité va-t-il nous coûter plus cher ?

Avec le Covid, l’entretien des centrales, assuré habituellement l’été en plein creux, a dû être réalisé en plein hiver, ce qui tombe au plus mal. "Comme vous le savez, l’électricité ne se stocke pas et donc on doit couvrir en temps réel la consommation avec de la production. Pour pouvoir gérer ça en temps réel et éviter le blackout, on est obligé d’importer", explique Jérémie Haddad, expert en énergies chez EY Consulting.