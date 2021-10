Impôts : l’intelligence artificielle au service du fisc

À Bercy, on se veut rassurant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous aimez vous afficher à côté de voitures de luxe, vous n'allez pas subir un contrôle fiscal dans la foulée. Ce qui fonctionne surtout, c'est le croisement de données. Cela fait quatre ans que des millions de documents sont triés automatiquement afin de repérer les fraudeurs. L'année 2020, cette technique a déclenché 30% des contrôles fiscaux. Et à la clé, 800 millions d'euros ont été récupérés. Selon Stéphane Créange, sous-directeur du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal, la barre des 40% devrait être dépassée cette année 2021 et celle des 50% en 2022.