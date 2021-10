VIDÉO - Impôts : les villes où la taxe foncière augmente le plus

Plus de 30 millions de propriétaires sont concernés par la taxe foncière, qu'il faut payer avant ce vendredi 15 octobre ou le mercredi suivant pour les paiements en ligne. Et pour beaucoup d'entre eux, elle augmente. Des hausses sur lesquelles la journaliste de TF1 Garance Pardigon fait le point dans la vidéo en tête de cet article.

L'augmentation est surtout perceptible dans les villes moyennes, celles qui comptent entre 40.000 et 100.000 habitants. La taxe a augmenté le plus à Belfort, avec +12,2% par rapport à l'an dernier, à Montauban (+10%) et à Poitiers (+7,7%). À l'inverse, dans les petites communes de moins 40.000 habitants, on se rend compte que c'est plutôt stable.