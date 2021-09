Impôts locaux : ces villes où les factures flambent

Le chiffre a fait bondir ce couple de retraités, 1 858 euros de taxe foncière soit 150 euros de plus qu'il y a un an. Leur taux a augmenté de 958 %. À Guéret dans la Creuse, les habitants ont du mal à comprendre. La communauté d'agglomération n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais explique que cette hausse doit compenser la baisse des dotations de l'État.

Ailleurs, la taxe foncière est notamment gonflée par la hausse des taxes d'ordure ménagère comme c'est le cas à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Les propriétaires paieront 30 euros de plus cette année, incontournable selon la municipalité. "Il n'y a que la taxe qui peut payer le traitement des ordures. Si on se fait tous ensemble un effort pour réduire nos tonnages, on permettra aussi d'avoir un taux moins élevé de nos traitements et de fait avoir un taux qui sera moindre", explique la première adjointe au maire Virginie de Carvalho.