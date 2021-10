Indemnité inflation : ces professionnels exclus de l’aide

Ce vendredi matin, Damien Deleporte, électricien de profession, arrive sur son chantier, dans un petit village du Nord. Il est à son compte et il roule beaucoup. Damien a écouté le Premier ministre jeudi soir et il a toujours l'impression qu'il gagne un peu trop pour être aidé. Il va alors devoir limiter les déplacements dans sa vie personnelle. "Niveau personnel, j'ai ma belle-mère qui habite à Berck. On allait la voir assez régulièrement mais là, forcément, on va essayer de limiter", explique-t-il.