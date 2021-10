Indemnité inflation : qui va percevoir les 100 euros ?

Que l'on possède une voiture ou non, que l'on soit retraité, chômeur, salarié à temps partiel, fonctionnaire, agriculteur ou étudiant, qui est concerné par cette aide ? Le critère, on le sait, toucher moins de 2 000 euros net par mois avant le prélèvement à la source. À noter, si dans un couple, les deux gagnent moins que cette somme, ils toucheront chacun l'indemnité inflation, soient 200 euros au total. Les bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA ou l'allocation adulte handicapée l'apercevront également. Les apprentis et étudiants, mais pas tous, seuls les boursiers et ceux qui ne sont plus rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Cela représente deux tiers des étudiants.