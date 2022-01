Inflation : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Les prix augmentent, mais est-ce vraiment une mauvaise nouvelle ? Et si l'inflation entraînait une hausse des salaires ? Dans les secteurs en tension, comme la restauration, l'inflation pèse dans les négociations. Et la tendance est clairement à la revalorisation. Avec cette année, un salaire minimum de 1 683 euros brut soit 5% de plus que le SMIC. Les salaires devraient également grimper dans l'industrie, le transport routier ou encore la santé. Plus 183 euros net par mois pour les soignants, de 40 à 100 euros de plus pour les fonctionnaires de catégorie C, comme les surveillants pénitentiaires.