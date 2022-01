Inflation : quelles conséquences pour votre panier ?

Ils en sont convaincus, leur panier coûte cher. Il y a en premier lieu les produits frais, qui ont augmenté de 3,3%. La preuve sur ce marché, le pain est dix centimes plus cher. Le boulanger a dû répercuter la hausse du prix du pain. "On annonce à nos clients qu'on a pris à dix centimes le kilo, ça chagrine toujours les gens, mais on a été obligé de le faire", explique-t-il.

Le fromager et le maraîcher le jurent, ils n'ont pas augmenté leurs tarifs. Le boucher, lui, y pense sérieusement : "on va sûrement devoir y parvenir au début de l'année si on veut payer le personnel". Et selon cette dame, "c'est normal, car ils ont plus de charges".